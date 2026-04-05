Volcadura en la carretera 57 deja solo daños materiales

Un automóvil Toyota blanco se salió del camino y volcó la mañana de este sábado sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 193, cerca del edificio de la Guardia Nacional.

El incidente fue reportado después de las 07:00 horas. De acuerdo con los primeros informes, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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