Volcadura y choque en Circuito Potosí dejan cuantiosos daños

Daños materiales se registraron en un choque y volcadura de un automóvil en el Circuito Potosí, a la altura del puente Peñasco. Los hechos, cerca de las 15:00 horas.

En la zona, el conductor de un automóvil WV Golf de color gris, perdió el control al tomar la lateral y chocó de su lado izquierdo con un poste metálico, para finalmente volcar.

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes valoraron a dos personas que solo resultaron con golpes leves.

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

En otro hecho, también se registró un choque donde participaron una motocicleta y un automóvil Volkswagen Pointer en el cruce del Circuito Potosí y carretera a Zacatecas.

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud Estatal quienes valoraron al conductor de la motocicleta y a un menor, no ameritando traslado.

Ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo en reparación de daños.