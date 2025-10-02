logo pulso
Volcadura y choque en Circuito Potosí dejan cuantiosos daños

Ambos sucesos fueron cerca de las 15:00 horas de este jueves

Por Redacción

Octubre 02, 2025 04:47 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Daños materiales se registraron en un choque y volcadura de un automóvil en el Circuito Potosí, a la altura del puente Peñasco. Los hechos, cerca de las 15:00 horas. 

En la zona, el conductor de un automóvil WV Golf de color gris, perdió el control al tomar la lateral y chocó de su lado izquierdo con un poste metálico, para finalmente volcar. 

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes valoraron a dos personas que solo resultaron con golpes leves. 

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

En otro hecho, también se registró un choque donde participaron una motocicleta y un automóvil Volkswagen Pointer en el cruce del Circuito Potosí y carretera a Zacatecas.

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud Estatal quienes valoraron al conductor de la motocicleta y a un menor, no ameritando traslado. 

Ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo en reparación de daños. 

