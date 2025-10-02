Volcadura y choque en Circuito Potosí dejan cuantiosos daños
Ambos sucesos fueron cerca de las 15:00 horas de este jueves
Daños materiales se registraron en un choque y volcadura de un automóvil en el Circuito Potosí, a la altura del puente Peñasco. Los hechos, cerca de las 15:00 horas.
En la zona, el conductor de un automóvil WV Golf de color gris, perdió el control al tomar la lateral y chocó de su lado izquierdo con un poste metálico, para finalmente volcar.
Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes valoraron a dos personas que solo resultaron con golpes leves.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso
En otro hecho, también se registró un choque donde participaron una motocicleta y un automóvil Volkswagen Pointer en el cruce del Circuito Potosí y carretera a Zacatecas.
Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud Estatal quienes valoraron al conductor de la motocicleta y a un menor, no ameritando traslado.
Ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo en reparación de daños.
