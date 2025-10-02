logo pulso
¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?

Por El Universal

Octubre 02, 2025 02:47 p.m.
A
¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?

Cada 2 de octubre se realiza la marcha en conmemoración de la matanza de Tlatelolco. El propósito de esta marcha es exigir justicia y recordar a todas las personas que sufrieron las terribles consecuencias de la manifestación.
Este año la marcha se realizará a partir de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino.
¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mencionó que el 2 de octubre de 1968 ocurrió la lamentable masacre en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, que dejó más de 300 muertos.
El motivo de la manifestación de protesta pacífica que realizaron los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas fue buscar expresar su descontento contra la represión estatal y exigir libertades democráticas y civiles en defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, hacia la tarde de ese día comenzó una violenta represión por parte de militares, la cual continuó durante toda la noche y acabó con la vida de muchas de las personas que se encontraban en la manifestación.
Esta masacre fue cometida por el Ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de la manifestación pacífica de diversas Universidades como: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República.
El presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, fueron acusados de haber ordenado y encubierto los hechos.

