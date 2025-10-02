Inauguran planta de Yamaguchi MFG; creará 100 empleos directos

El fabricante y proveedor de componentes automotrices Yamaguchi MFG inauguró este día su nueva planta en Villa de Pozos, San Luis Potosí.

Para la nave de la empresa japonesa se eligió territorio potosino para crecer y generar oportunidades con una inversión de más de 250 millones de pesos y atraerá 100 empleos directos.

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que con la llegada de la empresa a la zona industrial fortalecerá el clúster automotriz potosino.