logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inauguran planta de Yamaguchi MFG; creará 100 empleos directos

La inversión de la empresa japonesa es de más de 250 millones de pesos

Por Pulso Online

Octubre 02, 2025 01:38 p.m.
A
Inauguran planta de Yamaguchi MFG; creará 100 empleos directos

El fabricante y proveedor de componentes automotrices Yamaguchi MFG inauguró este día su nueva planta en Villa de Pozos, San Luis Potosí.

Para la nave de la empresa japonesa se eligió territorio potosino para crecer y generar oportunidades con una inversión de más de 250 millones de pesos y atraerá 100 empleos directos.

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que con la llegada de la empresa a la zona industrial fortalecerá el clúster automotriz potosino.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inauguran planta de Yamaguchi MFG; creará 100 empleos directos
Inauguran planta de Yamaguchi MFG; creará 100 empleos directos

Inauguran planta de Yamaguchi MFG; creará 100 empleos directos

SLP

Pulso Online

La inversión de la empresa japonesa es de más de 250 millones de pesos

En 2025, hasta cinco sanciones por tala de árboles
En 2025, hasta cinco sanciones por tala de árboles

En 2025, hasta cinco sanciones por tala de árboles

SLP

Samuel Moreno

Cada multa puede ascender a casi 60 mil pesos

Establecerían cerco sanitario en el altiplano por sospecha de sarampión
Establecerían cerco sanitario en el altiplano por sospecha de sarampión

Establecerían cerco sanitario en el altiplano por sospecha de sarampión

SLP

Rubén Pacheco

El presunto caso es en una mujer de alrededor del 40 años de edad

Arena no afecta suministro de agua en colonias: Galindo
Arena no afecta suministro de agua en colonias: Galindo

Arena no afecta suministro de agua en colonias: Galindo

SLP

Samuel Moreno

Informó que el recinto y la Fenapo están en trámites para tener conexión formal a la red hidráulica de Interapas