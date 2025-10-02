logo pulso
Venta de autos nuevos crece 0.3% en septiembre

Por El Universal

Octubre 02, 2025 02:43 p.m.
En septiembre se comercializaron 117 mil 182 autos nuevos en México, un 0.3% más que en septiembre de 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi.
Mientras que en el periodo enero a septiembre, se han vendido un millón 075 mil 188 vehículos, una disminución de 0.6% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2024.
En septiembre, la armadora con la mayor participación de mercado fue Nissan que aumentó 11.5% sus ventas; General Motors disminuyó 6.3%, y Volkswagen retrocedió un 0.1%.
Ford aumentó 12.6% sus ventas; Hyundai un 3.6%; KIA un 16.2%; Mitsubishi un 5.7%; y Renault un 28.3%.
Por el contrario, Honda disminuyó 1.5% sus ventas; JAC un 16%; Mazda un 4.3%; Stellantis un 9.3%; Peugeot un 12.5%; Suzuki 14%; Toyota, 3%; y Seat, 10.4% menos.

Venta de autos chinos y de lujo en septiembre
Entre las marcas chinas, Changan aumentó 253% sus ventas; Great Wall Motor un 9.7%; y Motornation un 0.9% más.
Entre las marcas de lujo, BMW reportó un crecimiento de 40% en ventas; Infiniti un 64%; Land Rover un 29%; Lexus, 19%; Lincoln, 20%; Subaru, 54.4%; y Volvo un 3.5%.

AMDA reporta cifra menor a la esperada en vehículos ligeros
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), comentó que el mercado de vehículos ligeros en septiembre fue inferior en 1.1% a lo estimado por los distribuidores.
No obstante, el nivel de comercialización de septiembre es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose un 16.3% por arriba de las 100 mil 757 unidades comercializadas entonces.
En el periodo enero a septiembre, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019 un 12.5%.
En tanto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance anual de 3.74% y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.50%, con datos a la primera quincena de septiembre 2025.

