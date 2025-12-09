logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca camioneta al ser chocada por un auto

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca camioneta al ser chocada por un auto

En la colonia Loma Alta, en el sector de Las Lomas, dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque en donde uno de ellos terminó volcado, con saldo de una persona lesionada y daños materiales de consideración.

El reporte sobre el hecho se realizó al mediodía de este lunes y según los hechos, una camioneta Volkswagen se desplazaba sobre la avenida Montes Cárpatos y al llegar al cruce con la calle de Picachos, fue impactada por un automóvil sedán color gris que por ahí se desplazaba en esos momentos.

Por el golpe recibido, la camioneta continuó con su trayectoria errática y finalmente terminó volcada sobre su costado izquierdo quedando una parte sobre el camellón central y otra en la zona de rodamiento, esto en la avenida Montes Cárpatos.

Tanto el auto como la camioneta presentaron daños materiales de consideración y una persona resultó herida, siendo auxiliada en el sitio por los paramédicos para su traslado a una pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de Tránsito Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho, aunque se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aparatoso choque con volcadura en Loma Alta
Aparatoso choque con volcadura en Loma Alta

Aparatoso choque con volcadura en Loma Alta

SLP

El Universal

El reporte fue a las 12:30 horas de este lunes

Muere taxista en volcadura frente a Citadina
Muere taxista en volcadura frente a Citadina

Muere taxista en volcadura frente a Citadina

SLP

Redacción

Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes

SLP registra 222 detenciones en una semana
SLP registra 222 detenciones en una semana

SLP registra 222 detenciones en una semana

SLP

Redacción

La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.

Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde
Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

SLP

Redacción

El percance ocurrió durante la madrugada en la comunidad de Jasos, Villa de Pozos