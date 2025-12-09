Vuelca camioneta al ser chocada por un auto

En la colonia Loma Alta, en el sector de Las Lomas, dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque en donde uno de ellos terminó volcado, con saldo de una persona lesionada y daños materiales de consideración.

El reporte sobre el hecho se realizó al mediodía de este lunes y según los hechos, una camioneta Volkswagen se desplazaba sobre la avenida Montes Cárpatos y al llegar al cruce con la calle de Picachos, fue impactada por un automóvil sedán color gris que por ahí se desplazaba en esos momentos.

Por el golpe recibido, la camioneta continuó con su trayectoria errática y finalmente terminó volcada sobre su costado izquierdo quedando una parte sobre el camellón central y otra en la zona de rodamiento, esto en la avenida Montes Cárpatos.

Tanto el auto como la camioneta presentaron daños materiales de consideración y una persona resultó herida, siendo auxiliada en el sitio por los paramédicos para su traslado a una pensión.

Elementos de Tránsito Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho, aunque se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños.