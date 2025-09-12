logo pulso
Vuelca tráiler cerca de Santa María del Río

Los hechos, la madrugada de este viernes

Por Pulso Online

Septiembre 12, 2025 10:15 a.m.
A
Vuelca tráiler cerca de Santa María del Río

Un trailero resultó lesionado al salirse de la cinta asfáltica y volcar en la carretera 57. 

Los hechos, la madrugada de este viernes, cuando circulaba sobre la vía federal y al llegar al kilómetro 143, cerca a la comunidad de El Cerrito, en Santa María del Río, pierde el control , saliéndose y volcando hacia el desnivel. 

La Guardia Nacional tomó conocimiento del suceso. 

SLP

Pulso Online

Los hechos, la madrugada de este viernes

SLP

El Universal

El accidente ocurrió la noche del jueves en la colonia La Foresta; la joven fue trasladada por la Cruz Roja

SLP

Redacción

Fue asegurada por las corporaciones de los tres órdenes de gobierno

SLP

Redacción

Se enojaron porque detuvieron a 2 compañeros que protagonizaron una riña