Vuelca tráiler cerca de Santa María del Río
Los hechos, la madrugada de este viernes
A
Un trailero resultó lesionado al salirse de la cinta asfáltica y volcar en la carretera 57.
Los hechos, la madrugada de este viernes, cuando circulaba sobre la vía federal y al llegar al kilómetro 143, cerca a la comunidad de El Cerrito, en Santa María del Río, pierde el control , saliéndose y volcando hacia el desnivel.
La Guardia Nacional tomó conocimiento del suceso.
