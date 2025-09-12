Vuelca tráiler cerca de Santa María del Río

Un trailero resultó lesionado al salirse de la cinta asfáltica y volcar en la carretera 57.

Los hechos, la madrugada de este viernes, cuando circulaba sobre la vía federal y al llegar al kilómetro 143, cerca a la comunidad de El Cerrito, en Santa María del Río, pierde el control , saliéndose y volcando hacia el desnivel.

La Guardia Nacional tomó conocimiento del suceso.