logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

No destruirá Cobach libros con errores

Por Redacción

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
No destruirá Cobach libros con errores

CIUDAD VALLES.- El director de los Cobach en todo el estado, Ricardo Daniel Centeno Trejo refirió que la próxima vez tendrá que haber un corrector de estilo para la impresión independiente que hizo este instituto de libros de varios semestres con errores ortográficos.

Dijo que el libro que más errores presentó, a pesar de la revisión de académicos del Cobach de todo el estado, tenía erratas en cuatro páginas y el que menos, una página. Afirmó que la contratación de un corrector de estilo podría ayudar a evitar esos errores y refirió que decidieron enviar las fe de erratas a los 71 planteles del Estado, en lugar de sacrificar todas las diferentes ediciones de los diferentes grados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No destruirá Cobach libros con errores
No destruirá Cobach libros con errores

No destruirá Cobach libros con errores

SLP

Redacción

Arranca sistema de transporte MetroRed
Arranca sistema de transporte MetroRed

Arranca sistema de transporte MetroRed

SLP

Redacción

Operativo barredora en la vía pública
Operativo barredora en la vía pública

Operativo barredora en la vía pública

SLP

Carmen Hernández

Se incendia bar y se quema todo
Se incendia bar y se quema todo

Se incendia bar y se quema todo

SLP

Carmen Hernández