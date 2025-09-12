No destruirá Cobach libros con errores

CIUDAD VALLES.- El director de los Cobach en todo el estado, Ricardo Daniel Centeno Trejo refirió que la próxima vez tendrá que haber un corrector de estilo para la impresión independiente que hizo este instituto de libros de varios semestres con errores ortográficos.

Dijo que el libro que más errores presentó, a pesar de la revisión de académicos del Cobach de todo el estado, tenía erratas en cuatro páginas y el que menos, una página. Afirmó que la contratación de un corrector de estilo podría ayudar a evitar esos errores y refirió que decidieron enviar las fe de erratas a los 71 planteles del Estado, en lugar de sacrificar todas las diferentes ediciones de los diferentes grados.