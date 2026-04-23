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Vuelca tráiler con pollos en carretera a Zacatecas; se desata rapiña

Unidad tomó curva a exceso de velocidad; 12 personas resultaron con golpes leves

Por Redacción

Abril 23, 2026 07:38 a.m.
A
Vuelca tráiler con pollos en carretera a Zacatecas; se desata rapiña

Un tráiler tipo Kenworth blanco con caja seca cargado de pollo congelado volcó la noche del miércoles en el kilómetro 14 de la carretera a Zacatecas, en dirección al norte, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

El accidente se registró antes de las 19:00 horas, cuando la unidad circulaba sobre el libramiento norte y, al incorporarse a la carretera Zacatecas, tomó una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que el operador perdiera el control y terminara volcado.

En ese momento, una camioneta Dodge RAM en la que viajaban 12 personas pasaba por el sitio; sus ocupantes resultaron con golpes menores que no ameritaron traslado a un hospital.

Tras el percance, habitantes de la comunidad de Cerritos de Jaral y automovilistas que transitaban por la zona realizaron actos de rapiña, llevándose parte de la carga de pollo congelado.

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Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona acudieron como primeros respondientes y aseguraron el área, mientras que la Guardia Nacional tomó conocimiento del hecho y realizó las diligencias correspondientes en materia de tránsito.

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