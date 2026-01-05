logo pulso
10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE

Los hechos no derivaron en robos ni pérdidas materiales de consideración, dijo Torres Cedillo

Por Samuel Moreno

Enero 05, 2026 03:08 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Al menos 10 reportes por incursiones de personas ajenas en planteles educativos de San Luis Potosí se registraron durante el periodo vacacional de diciembre, principalmente en la zona metropolitana, confirmó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció que sí se detectaron ingresos no autorizados a escuelas, aunque aclaró que los hechos no derivaron en robos ni pérdidas materiales de consideración, gracias a los protocolos de prevención y vigilancia que se mantuvieron activos durante el receso escolar.

Detalló que los reportes fueron atendidos de manera inmediata tras la activación de alarmas, lo que permitió identificar daños menores como actos de vandalismo, así como la ruptura de ventanas y puertas en algunos planteles, sin que se registrara la sustracción de bienes.

El funcionario explicó que, como medida preventiva, las escuelas permanecieron sin objetos de valor en su interior, lo que inhibió la comisión de robos.

Añadió que las incidencias se concentraron principalmente en la capital potosina, aunque no se precisaron colonias o calles específicas.

Pese a que hubo presencia de personas con la intención de encontrar artículos para robar, Torres Cedillo señaló que no se presentaron denuncias formales al no existir pérdidas materiales.

Finalmente, indicó que la SEGE reforzará la coordinación con las corporaciones de seguridad para proteger los planteles, especialmente durante periodos vacacionales, cuando se incrementa su vulnerabilidad.

Calendario SEP: ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?

Con el fin de la temporada festiva, que estuvo llena de fiestas navideñas y por Año Nuevo, las vacaciones de invierno están a punto de llegar a su fin para millones de niñas, niños y adolescentes de e...

SLP

Samuel Moreno

Los hechos no derivaron en robos ni pérdidas materiales de consideración, dijo Torres Cedillo

