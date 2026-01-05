10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE
Los hechos no derivaron en robos ni pérdidas materiales de consideración, dijo Torres Cedillo
Al menos 10 reportes por incursiones de personas ajenas en planteles educativos de San Luis Potosí se registraron durante el periodo vacacional de diciembre, principalmente en la zona metropolitana, confirmó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció que sí se detectaron ingresos no autorizados a escuelas, aunque aclaró que los hechos no derivaron en robos ni pérdidas materiales de consideración, gracias a los protocolos de prevención y vigilancia que se mantuvieron activos durante el receso escolar.
Detalló que los reportes fueron atendidos de manera inmediata tras la activación de alarmas, lo que permitió identificar daños menores como actos de vandalismo, así como la ruptura de ventanas y puertas en algunos planteles, sin que se registrara la sustracción de bienes.
El funcionario explicó que, como medida preventiva, las escuelas permanecieron sin objetos de valor en su interior, lo que inhibió la comisión de robos.
Añadió que las incidencias se concentraron principalmente en la capital potosina, aunque no se precisaron colonias o calles específicas.
Pese a que hubo presencia de personas con la intención de encontrar artículos para robar, Torres Cedillo señaló que no se presentaron denuncias formales al no existir pérdidas materiales.
Finalmente, indicó que la SEGE reforzará la coordinación con las corporaciones de seguridad para proteger los planteles, especialmente durante periodos vacacionales, cuando se incrementa su vulnerabilidad.
