250 mdp a rehabilitación de laterales de la 57

Intervendrán 12 kilómetros en ambos sentidos

Por Redacción

Enero 08, 2026 05:16 p.m.
A
Carretera 57, tramo dañado

Carretera 57, tramo dañado

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inició la rehabilitación integral de las laterales de la carretera 57, en el tramo del Circuito Potosí al eje 128 de la Zona Industrial, con una inversión superior a 250 millones de pesos.

La obra contempla la reconstrucción total de 12 kilómetros en ambos sentidos, con pavimento especializado para tránsito pesado, y beneficiará a más de 250 mil usuarios diarios, según información oficial.

El proyecto forma parte del Programa de Pavimentación 2026, que prevé una inversión global de 800 millones de pesos. Los trabajos se realizarán en doble turno, incluyendo horarios nocturnos, para reducir afectaciones viales.

Laterales de la 57 dañadas

Durante el arranque, el mandatario estatal también anunció el programa "Enchúlame la Colonia", que iniciará en 2026 con intervención en 100 colonias y se ampliará a 120 más en 2027, con acciones de pavimentación, bacheo, alumbrado y rehabilitación de espacios públicos.

Arranque de obra vial


