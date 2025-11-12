35 municipios con irregularidades en obra pública: IFSE

En el ejercicio anual de auditoría a las Cuentas Públicas, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) advirtió que la obra pública sigue siendo el rubro con más irregularidades y observaciones financieras de mayor peso, al concentrar las faltas graves más recurrentes.

El titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que las auditorías detectan con frecuencia anomalías en contratación y ejecución de obras, especialmente en pavimentación y bacheo, por lo que son objeto constante de revisión.

"El uso de un laboratorio de obra permite comprobar la calidad de los materiales utilizados y verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas; gracias a él garantizamos que se hayan cumplido los estándares de calidad, abonamos en la transparencia y rendición de cuentas, y combatimos actos con apariencia de delito", indicó el auditor superior.

De acuerdo con el comunicado, 35 municipios presentaron irregularidades durante el ejercicio anterior, lo que derivó en un resarcimiento cercano a los 15 millones de pesos, recuperados directamente para las arcas municipales y estatales de proveedores que no cumplieron con las condiciones contratadas.

El IFSE detalló que los resultados se obtuvieron mediante levantamientos y mediciones en campo, revisión de expedientes técnicos, análisis de precios unitarios, verificación de anticipos, procesos de adjudicación y calidad de materiales, además de comprobar el cumplimiento del marco legal respectivo.

El organismo destacó que la obra pública continuará bajo revisión permanente, al ser un sector donde se manejan montos millonarios y se requiere garantizar la transparencia y rendición de cuentas.