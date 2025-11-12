logo pulso
Necesario, evaluar labor de la CEDH

Gama Basarte considera que antes de aprobar el presupuesto 2026, hay que conocer la eficiencia del organismo

Por Samuel Moreno

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
El diputado local de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte, señaló que resulta indispensable realizar una revisión detallada del funcionamiento y resultados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) antes de aprobar el presupuesto para el ejercicio 2026.

El legislador indicó que los informes recientemente presentados por la CEDH reflejan la necesidad de conocer a fondo el rendimiento institucional y la eficacia en la atención a víctimas, así como en la promoción de una verdadera cultura de derechos humanos en San Luis Potosí.

“Es fundamental que los organismos descentralizados y las instituciones de gobierno tengan un rendimiento al máximo y, sobre todo, una rendición de cuentas clara. Con los números que se han dado a conocer, se vuelve urgente analizar cómo estamos y qué podemos mejorar”, manifestó.

Gama Basarte adelantó que desde la comisión que preside se buscará abrir un diálogo formal con la CEDH, con el propósito de establecer mecanismos de evaluación y transparencia que permitan fortalecer su labor y optimizar los recursos públicos.



Asimismo, informó que se propondrá al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso un acercamiento con las demás fracciones parlamentarias, a fin de construir un consenso que respalde una eventual reestructuración o fortalecimiento presupuestal del organismo.

“Siempre será saludable transparentar las acciones que se realizan y plantear esquemas de mejora, especialmente en un tema tan sensible como la atención a víctimas y la defensa de los derechos humanos”, sostuvo el diputado emecista.

SLP

Samuel Moreno

Gama Basarte considera que antes de aprobar el presupuesto 2026, hay que conocer la eficiencia del organismo

