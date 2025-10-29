logo pulso
A disposición de FGE, segundo implicado en presunta agresión sexual en la UASLP

El joven será presentado ante la autoridad de justicia para adolescentes por el caso ocurrido en la Facultad de Derecho

Por Pulso Online

Octubre 29, 2025 03:53 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que un menor de edad, presuntamente implicado en el caso de agresión sexual ocurrido dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El joven fue asegurado conforme a los protocolos aplicables para personas menores en conflicto con la ley, garantizando el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

De acuerdo con la institución, en las próximas horas será turnado ante la autoridad especializada en justicia para adolescentes, quien determinará su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la atención integral a las víctimas y con una investigación objetiva y con perspectiva de género de los hechos ocurridos en la universidad.

