Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión

Potosinas y potosinos acudieron por segundo día consecutivo a los macro módulos de vacunación contra sarampión instalados en San Luis Potosí y Soledad.

Los Servicios de Salud, en coordinación con IMSS-Bienestar, reportaron un incremento en la demanda en los cuatro puntos habilitados y estiman la aplicación de alrededor de 3 mil 500 dosis durante la jornada.

La titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, recomendó a madres, padres y tutores revisar las cartillas, ya que el esquema contra sarampión consta de dos dosis y quienes lo tengan completo no requieren refuerzo; personas de 19 a 49 años con esquemas incompletos o que no recuerden su esquema pueden acudir a vacunarse.

Para ampliar la cobertura sin límites, este domingo el macro módulo del Saucito operará en el Centro de Salud del Saucito, mientras que seguirán activos los módulos del Jardín de Tequis, enfrente de Palacio de Gobierno, así como en el Teatro y Centro Cultural 'Doroteo Arango' de Soledad, en horario de 9:00 a 17:00 horas.

"Estas acciones refuerzan la coordinación institucional para proteger la salud pública y acercar los servicios preventivos a la población, consolidando una respuesta organizada que prioriza el bienestar de las familias potosinas", dijo la dependencia.