Absurda, iniciativa de inclusión laboral:Ramírez Guerrero
La no discriminación ya es reconocida en la ley, dice el cetemista
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Crear una ley específica para la comunidad LGBTTTI+ es absurdo porque las leyes vigentes, por su naturaleza, permiten contratar a los trabajadores sin discriminación, con base en sus competencias y únicamente agregando algunas especialidades en el caso de personas con discapacidad o adultos mayores que pudieran requerir de una fuente de trabajo acorde a sus posibilidades.
Señaló lo anterior el secretario general local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Emilio de Jesús Ramírez Guerrero.
Agregó que incluso en la normatividad laboral hay penalizaciones específicas para la discriminación.
Precisó que las empresas contratan a los trabajadores basados en la posibilidad de su desempeño, sin distingo o ubicación por comunidades o identidades y cada trabajador, sin etiquetas, pide libremente que se le contrate o cuando causa baja, lo hace de manera libre, no por una etiqueta, sino por decisiones propias de las circunstancias laborales.
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Dijo que en todas las empresas y como parte del cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, no existe un tema en específico que acredite discriminación por pertenecer a una comunidad específica, hay contratos de manera abierta y los espacios están sujetos a disponibilidad de plazas.
El exdiputado local agregó que las preferencias sexuales son parte de una condición muy personal de cada cual y que de ninguna manera está relacionada con el tipo de cargo que desempeña en su fuente de trabajo.
Explicó que hay todo un sistema normativo para prevenir y castigar la discriminación y de manera concreta, no hay siquiera motivos para plantear alguna reforma legal a ese particular.
Añadió que en el caso de las condiciones de las personas con discapacidady dultos mayores hay permisos especiales.
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