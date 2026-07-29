Pide Arquidiócesis claridad en investigación sobre muerte de policías
Los oficiales fueron emboscados mientras cumplían con su deber en la delegación de La Pila
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La Iglesia católica potosina lamentó el asesinato de tres elementos de la Guardia Civil del Estado, ocurrido en horas laborales en la zona rural de San Luis Potosí, además de que pidió transparencia en las investigaciones.
También se pronunció por la construcción de una sociedad reconciliada, donde prevalezca el valor de la justicia, el respeto a la dignidad humana y la paz, sobre toda forma de violencia.
El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, pidió que se aclaren los hechos y que se dé certeza a la familia sobre en qué circunstancias fallecieron sus familiares.
Dijo que la iglesia a lamenta la muerte de Michelle Stevens Martínez, Jesús Salazar Santos y Mariano Martínez, elementos policiales que se encontraban en servicio cuando fueron emboscados en un acto criminal en la zona de la delegación de La Pila.
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Añadió que recibió la noticia "del fallecimiento de tres valientes oficiales" con profundo dolor, a quienes describió como elementos que murieron en cumplimiento de su deber y entregaron su vida al servicio de la seguridad y la paz de la sociedad.
Añadió que expresa su pésame a los familiares, seres queridos, compañeros de cuerpo policial y amigos, y dijo que la iglesia expresa su cercanía y oración, que los familiares no están solos y que se comparte su dolor, por lo que se pide fortaleza para ellos.
Con sentido homenaje, despiden a policías caídos
Michelle Stevens, Jesús Salazar y Mariano Martínez recibieron homenajes y el último pase de lista.
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