Acceso al agua en comunidades requiere coordinación de gobiernos: diputada

A más de un año de una sentencia federal que ordena garantizar el acceso permanente al agua potable, comunidades del interior del estado, como Puerto La Descubridora en el municipio de San Nicolás Tolentino, continúan sin el servicio regular y dependen de alternativas como pipas para cubrir sus necesidades básicas.

Ante este panorama, la diputada local de Morena, Nancy Jeanine García Martínez, afirmó que la solución a esta problemática requiere una coordinación efectiva entre autoridades municipales, estatales y federales, al tratarse de una responsabilidad compartida.

Señaló que, desde el Congreso del Estado, su participación se ha centrado en respaldar proyectos e impulsar iniciativas que fortalezcan el derecho humano al agua, aunque aclaró que la ejecución de obras corresponde a otras instancias.

Expuso que desde el año pasado se han promovido acciones para atender la problemática, incluyendo la firma de convenios orientados al desarrollo de proyectos de abastecimiento, así como reuniones con organismos como la Comisión Nacional del Agua, el Colegio de San Luis y el Consejo Hídrico, donde se han planteado alternativas técnicas y académicas.

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Indicó que estos esfuerzos buscan establecer soluciones integrales, bajo un esquema de corresponsabilidad institucional que permita atender de fondo la falta de acceso al recurso en diversas localidades.

En cuanto al panorama hídrico, consideró que este año no se prevé un escenario crítico como el registrado en 2024, aunque advirtió que las lluvias podrían presentarse de manera más dispersa.

Precisó que en regiones como la Huasteca potosina el abasto depende principalmente de aguas superficiales, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la cultura del cuidado y la administración del recurso entre autoridades y ciudadanía.

Finalmente, confió en que las condiciones climatológicas sean más favorables en comparación con el año anterior, aunque reiteró la importancia de mantener acciones preventivas ante posibles variaciones en el comportamiento de las lluvias.