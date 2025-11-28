Acepta el Ceepac “tijeretazo” de 66%

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, aseguró que el organismo podrá cumplir con sus funciones pese al recorte de 66 por ciento en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, que reduce sus recursos de 233.5 millones de pesos solicitados a 79.3 millones, antes del inicio del ciclo electoral 2026–2027.

Durante una reunión con la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Blanco López explicó que actividades, como la instalación de comités, la contratación de personal y la búsqueda de oficinas, no se verán comprometidas.

Blanco López defendió el desempeño del Ceepac frente a cuestionamientos sobre la baja participación ciudadana en elecciones anteriores, recordando que, si bien es deseable un mayor nivel de asistencia, la participación en ejercicios inéditos suele ser menor. “El éxito de una elección no solo depende de la concurrencia de votantes, sino de garantizar que todas las casillas estén instaladas y cuenten con boletas suficientes para que la ciudadanía pueda ejercer su voto”, señaló.

La presidenta del Ceepac se refirió a los esfuerzos realizados para fomentar la participación ciudadana, incluyendo la creación de micrositios informativos, campañas de difusión y otros mecanismos de comunicación.

Explicó que estas acciones permiten a los ciudadanos acceder a información completa sobre los procedimientos electorales, más allá de la ubicación de mesas y casillas.

Los diputados prseentes reconocieron la apertura del organismo para explicar sus necesidades y prioridades.