Ceepac da casi 4 mdp al INE; un pago parcial

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aprobó una quinta y última adecuación presupuestal con el propósito de realizar un segundo abono al adeudo que mantiene con el Instituto Nacional Electoral (INE), derivado del convenio de colaboración firmado para la pasada elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

El monto total del convenio asciende a 21 millones 669 mil 299 pesos. El organismo electoral ya había efectuado un primer pago por 925 mil 320 pesos y con la nueva aportación por 3 millones 814 mil 528.09 pesos, el saldo pendiente se reduce a 16 millones 429 mil 450.91 pesos.

Durante la sesión ordinaria, la consejera Graciela Díaz Vázquez, presidenta de la Comisión de Administración del Ceepac, explicó que la adecuación se realizó a partir de una reclasificación de subcuentas del capítulo 1000, además de transferencias de los capítulos 2000, 3000 y 5000, con el objetivo de garantizar suficiencia presupuestal y cerrar en orden el proceso electoral extraordinario.