Aclara Daikin que no habrá nueva inversión en SLP

A pocas horas de que el Gobierno del Estado anunció una supuesta nueva inversión millonaria de Daikin Manufacturing en San Luis Potosí, el corporativo en México desmintió la versión oficial y aclaró que los recursos ya fueron aplicados o se encuentran en proceso.

La administración estatal informó ayer que directivos de la compañía japonesa habían confirmado la inauguración de una tercera planta en octubre, con una inversión de 7 mil millones de pesos y la generación de 3 mil 500 empleos.

Sin embargo, la noche del jueves, Daikin difundió un comunicado donde precisó que la información oficial contenía "datos imprecisos". Detalló que en los últimos tres años ha invertido más de 310 millones de dólares —unos 6 mil millones de pesos— en dos nuevas plantas que ya iniciaron operaciones, lo que permitió la creación de más de 3 mil empleos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La empresa subrayó que actualmente cuenta con más de 3 mil 600 trabajadores en sus cuatro plantas de San Luis Potosí y que en octubre únicamente se inaugurará la infraestructura levantada con las inversiones de años recientes, destinadas al aumento de la capacidad productiva.

En conclusión, Daikin no realizará nuevas inyecciones de capital en el estado, y la cifra presentada por el gobierno corresponde en realidad a un acumulado histórico de recursos ya ejercidos.