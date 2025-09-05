Alcalde Galindo entrega reconocimientos a comités vecinales de seguridad

San Luis Capital se consolidó este martes en materia de seguridad ciudadana, como un modelo nacional, gracias a la participación de los 698 Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social de la ciudad, en los que participan más de 3 mil 500 capitalinos.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Cabildo e integrantes del gabinete municipal, encabezó este encuentro multitudinario que reconoció el trabajo de los comités más destacados y refrendó la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Durante su intervención, el Presidente Municipal señaló que la cercanía con los comités permite identificar con mayor claridad los retos de cada colonia: “Uno empieza a saber con ustedes cuál es el verdadero problema en su zona”, afirmó. Enfatizó además que el modelo se sostiene en la confianza mutua entre ciudadanos y autoridades: “La confianza no es un cheque en blanco, la confianza se construye”, puntualizó.

Los comités galardonados fueron: San Miguelito y Simón Díaz (mejores acciones de prevención), Himno Nacional y Lomas del Tecnológico (más organizados), Balcones del Valle y Colonia del Valle (más activos), El Paseo y La Moderna (más comprometidos), así como Centro Histórico y Pardos Primera Sección (más innovadores). A sus presidentes se les entregaron chalecos, gorras y reconocimientos por su labor comunitaria. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, destacó que la estrategia ha transformado la relación entre la ciudadanía y la policía: “Los comités permiten que la prevención, la proximidad y la reacción operativa estén coordinadas con la voz de los ciudadanos. Esta cercanía genera confianza y resultados tangibles en la seguridad de nuestras colonias”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí