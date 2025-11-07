Activa SEGE protocolos sanitarios en planteles por fríos

Dentro de los protocolos sanitarios previstos en los planteles educativos, se recomienda a los padres, madres y tutores no llevar a los escolares enfermos, a fin de evitar contagios grupales, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Enfatizó que cuando el alumnado acude con síntomas o enfermo con algún padecimiento respiratorio, la instrucción en los filtros escolares, es regresarlo a su hogar para que se recupere a la brevedad y pueda reincorporarse.

"Mas bien, pedirles a los padres de familia que, si ven estos síntomas, no los lleven para que no contagien a otros niños", manifestó.

El funcionario estatal precisó que las direcciones de las escuelas tienen la instrucción de permitir llevar ropa abrigadora a las y los estudiantes, así como llevar el uniforme deportivo cuando corresponda el oficial.

Recordó que, por recomendación de los Servicios de Salud, desde el pasado 3 de noviembre se modificó el horario invernal, con lo cual, la entrada al turno matutino se recorrió media hora y la salida de vespertino se adelantó 30 minutos.