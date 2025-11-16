logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años

El director del Inpojuve alerta sobre el contexto familiar y de colonia como factores de la drogadicción juvenil.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2025 01:37 p.m.
A
Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años

La drogadicción entre las juventudes de San Luis Potosí, se genera principalmente por el contexto familiar y de la colonia donde residen, alertó Jesús Adolfo Rubio Velázquez, director del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve).

Es decir, debido a la proliferación de puntos de venta de droga y que algún familiar consume sustancias y les ofrece, complementó el funcionario estatal.

Advirtió que va en descenso la atención de la población objetivo, pues con anterioridad los casos de violencia familiar y drogadicción se concentraban en alumnos de educación media superior, pero ahora entre adolescentes de secundaria de entre 13 y 14 años de edad.

"La verdad es preocupante. Antes veíamos esto en preparatoria, ahora lo estamos viendo en tema de secundaria. Entonces las visitas que realizamos a instituciones educativas (...) no solo es ir a dar la plática, sino también ofrecer los servicios que tenemos", expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años
Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años

Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años

SLP

Rubén Pacheco

El director del Inpojuve alerta sobre el contexto familiar y de colonia como factores de la drogadicción juvenil.

SEMU llama a evitar estigma hacia mujeres en trabajo sexual
SEMU llama a evitar estigma hacia mujeres en trabajo sexual

SEMU llama a evitar estigma hacia mujeres en trabajo sexual

SLP

Rubén Pacheco

Funcionaria estatal aboga por no discriminar a mujeres dedicadas al trabajo sexual y destaca su labor de sostén familiar.

Ayuntamiento prevé daños por pirotecnia y retira papeleras
Ayuntamiento prevé daños por pirotecnia y retira papeleras

Ayuntamiento prevé daños por pirotecnia y retira papeleras

SLP

Samuel Moreno

Más de 30 contenedores fueron retirados por daños relacionados con pirotecnia durante las festividades pasadas.

Elevadores del IMSS 50 llevan más de tres meses sin funcionar
Elevadores del IMSS 50 llevan más de tres meses sin funcionar

Elevadores del IMSS 50 llevan más de tres meses sin funcionar

SLP

Rubén Pacheco

A pesar de la inversión anunciada, los elevadores del Hospital General Zona 50 continúan sin funcionar, generando molestias entre los usuarios.