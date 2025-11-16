Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años
El director del Inpojuve alerta sobre el contexto familiar y de colonia como factores de la drogadicción juvenil.
La drogadicción entre las juventudes de San Luis Potosí, se genera principalmente por el contexto familiar y de la colonia donde residen, alertó Jesús Adolfo Rubio Velázquez, director del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve).
Es decir, debido a la proliferación de puntos de venta de droga y que algún familiar consume sustancias y les ofrece, complementó el funcionario estatal.
Advirtió que va en descenso la atención de la población objetivo, pues con anterioridad los casos de violencia familiar y drogadicción se concentraban en alumnos de educación media superior, pero ahora entre adolescentes de secundaria de entre 13 y 14 años de edad.
"La verdad es preocupante. Antes veíamos esto en preparatoria, ahora lo estamos viendo en tema de secundaria. Entonces las visitas que realizamos a instituciones educativas (...) no solo es ir a dar la plática, sino también ofrecer los servicios que tenemos", expuso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años
Rubén Pacheco
El director del Inpojuve alerta sobre el contexto familiar y de colonia como factores de la drogadicción juvenil.
SEMU llama a evitar estigma hacia mujeres en trabajo sexual
Rubén Pacheco
Funcionaria estatal aboga por no discriminar a mujeres dedicadas al trabajo sexual y destaca su labor de sostén familiar.
Ayuntamiento prevé daños por pirotecnia y retira papeleras
Samuel Moreno
Más de 30 contenedores fueron retirados por daños relacionados con pirotecnia durante las festividades pasadas.