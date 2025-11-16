Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años

La drogadicción entre las juventudes de San Luis Potosí, se genera principalmente por el contexto familiar y de la colonia donde residen, alertó Jesús Adolfo Rubio Velázquez, director del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve).

Es decir, debido a la proliferación de puntos de venta de droga y que algún familiar consume sustancias y les ofrece, complementó el funcionario estatal.

Advirtió que va en descenso la atención de la población objetivo, pues con anterioridad los casos de violencia familiar y drogadicción se concentraban en alumnos de educación media superior, pero ahora entre adolescentes de secundaria de entre 13 y 14 años de edad.

"La verdad es preocupante. Antes veíamos esto en preparatoria, ahora lo estamos viendo en tema de secundaria. Entonces las visitas que realizamos a instituciones educativas (...) no solo es ir a dar la plática, sino también ofrecer los servicios que tenemos", expuso.

