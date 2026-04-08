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Adjudicación directa domina en municipios; IFSE advierte omisiones

IFSE advierte irregularidades y pide sanciones más severas

Por Pulso Online

Abril 08, 2026 01:10 p.m.
A
Adjudicación directa domina en municipios; IFSE advierte omisiones

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) advirtió que las omisiones en los procedimientos de adjudicación son una constante en los municipios, tras revelarse que el 98% de las contrataciones en 2024 se realizaron por adjudicación directa, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que aunque la legislación contempla excepciones a la licitación pública y a la invitación restringida, los entes municipales no integran correctamente los expedientes, lo que deriva en observaciones recurrentes durante las auditorías.

"Los entes auditables omiten estos procedimientos y no justifican adecuadamente las excepciones, lo que se ha vuelto una constante", explicó.

El auditor indicó que, si bien se ha optado por capacitar a los municipios para mejorar sus procesos, en algunos casos se detecta que los bienes o servicios contratados existen, pero fueron adquiridos a sobreprecio, lo que representa un perjuicio para la ciudadanía.

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Además, subrayó la necesidad de endurecer el marco legal en materia de adquisiciones y obra pública, en coordinación con el Poder Legislativo, ya que las reformas federales aún no han sido homologadas a nivel estatal.

"Hace falta endurecer las penas y aplicar sanciones ejemplares a quienes recurren indebidamente a estas prácticas", afirmó.

Lecourtois también puntualizó que el censo del INEGI es de carácter cuantitativo, por lo que evidencia el uso generalizado de la adjudicación directa, pero no detalla las condiciones específicas de cada contratación ni la legalidad de los procesos.

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