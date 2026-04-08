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Van contra grandes deudores de agua: Interapas

Ayuntamiento e Interapas endurecerán cobros a industrias con adeudos de hasta 8 años

Por Rolando Morales

Abril 08, 2026 12:24 p.m.
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Van contra grandes deudores de agua: Interapas

El alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, junto con el organismo operador Interapas, prepara un esquema más estricto de cobro dirigido a grandes deudores del servicio de agua, principalmente del sector industrial.

El edil explicó que existe un importante rezago en el pago por parte de algunas empresas, especialmente ubicadas en la zona industrial, seguido por negocios del sector comercial. En contraste, señaló que el consumo doméstico responde a un derecho humano y es el que registra mayor cumplimiento en pagos.

Galindo Ceballos subrayó que el uso del agua en industrias y comercios debe considerarse como un insumo productivo, por lo que su pago es obligatorio para garantizar la viabilidad financiera del sistema.

Indicó que ya se ha dialogado con la dirección de Interapas para aplicar medidas más severas, al considerar que sin acciones firmes el organismo no podrá sostenerse. Recordó que este año se implementaron programas de descuentos, incluso para comercios, sin lograr los resultados esperados.

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Actualmente, se aplican sanciones como la reducción del suministro, suspensión del servicio e incluso el corte de drenaje, ya que ambos servicios se facturan de manera conjunta. El alcalde reveló que hay empresas con adeudos que van de tres hasta ocho años.

Asimismo, advirtió que se analiza avanzar a medidas legales más estrictas, similares a la ejecución de créditos fiscales, que podrían incluir embargos. También se contempla reportar a los deudores ante el buró de crédito como mecanismo adicional de presión para recuperar los pagos pendientes.

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