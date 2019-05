Adopción, sin veda a matrimonios igualitarios: Valdés

No hay necesidad de legislar para que un matrimonio del mismo sexo pueda adoptar a un menor, informó la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Valdés Martínez, quien detalló que desde hace tiempo personas casadas o solteras pueden adoptar libremente a un infante siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley vigente.

En entrevista, la promotora de la recién aprobada iniciativa que propició el matrimonio igualitario en San Luis Potosí, descartó que exista la necesidad de legislar desde el Congreso del Estado para que las parejas del mismo sexo puedan acceder a este tipo de beneficios.

"Aquí en San Luis Potosí ya se han dado casos de personas que, aunque no estén casadas, han adoptado a un menor. Aquí la gente puede ver que el matrimonio entre personas del mismo sexo representa una traba, pero no es necesario que una persona esté casada o soltera para que puedan adoptar", señaló la diputada morenista.

Valdés Martínez señaló que el cambio que se realizará en el Código Familiar no tiene nada que ver con que las personas puedan o no adoptar menores.

"Siempre y cuando cumplan con los requisitos que se piden al momento de pedir una adopción por que son requisitos muy estrictos, entonces cualquier persona que quiera una adopción tiene que cumplir con estos requisitos, la ley no marca que una persona no pueda requerir una adopción, eso en la ley no está y eso al final sería discriminación", concluyó.