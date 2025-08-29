logo pulso
Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

La reciente compra de una patrulla de lujo en Zaragoza ha generado debate en la comunidad por su elevado costo y su impacto en el presupuesto municipal.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

El municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, adquirió recientemente una patrulla de lujo con un valor cercano a 1 millón 200 mil pesos, destinada a la Policía Municipal.

El vehículo, identificado con el número económico 038 y rotulado con los colores y logotipos oficiales, operará bajo el resguardo de los 17 elementos de seguridad con los que cuenta el municipio.

La inversión ha generado controversia, ya que representa casi una quinta parte del presupuesto asignado a transporte y equipo policial, lo que resulta considerable frente a la limitada capacidad operativa de la corporación.

Especialistas en administración pública advierten que, si bien contar con equipamiento moderno puede fortalecer la seguridad, en municipios con altos índices de pobreza los recursos deberían priorizar las necesidades más urgentes de la población.

De acuerdo con datos del Coneval 2024, cerca de 70% de los habitantes de Villa de Zaragoza vive en pobreza o vulnerabilidad.

El presupuesto del municipio para 2025 asciende a 139 millones de pesos. De este monto, 7 millones están destinados a vehículos y equipo de transporte.

Comparado con unidades similares, el costo de la patrulla de Zaragoza es elevado. Una Ford Explorer Police Interceptor 2025 ronda los 922 mil pesos; una Ford F-150, 1 millón 50 mil y una Nissan NP300 Frontier, entre 451 mil y 483 mil pesos según la versión. 

