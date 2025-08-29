Urge mantenimiento a la carretera 57: RG

logo pulso
Por Samuel Moreno

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
La diputada local Diana Ruelas Gaitán, del Partido del Trabajo (PT), destacó la urgencia de atender la falta de mantenimiento en la carretera 57, arteria principal que conecta San Luis Potosí capital con otros municipios y que ha generado afectaciones a conductores, transportistas y usuarios en general.

Ruelas Gaitán, integrante de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, informó que se descarta la posibilidad de presentar un punto de acuerdo conjunto entre legisladores para exhortar a los gobiernos federal y estatal a realizar una intervención inmediata en la vía.

“Estamos conscientes de que San Luis Potosí cada vez tiene más automovilistas y transportistas, por lo que es necesario reforzar el mantenimiento de nuestras carreteras para garantizar seguridad y fluidez en la movilidad”, señaló la legisladora.

Aunque reconoció los avances en infraestructura vial impulsados por el gobierno estatal de San Luis Potosí, Ruelas Gaitán consideró que aún es necesario fortalecer las acciones en favor de la movilidad urbana y regional.

En este contexto, la diputada celebró la apertura, prevista para este viernes, de la primera etapa de la Vía Alterna anunciada por el gobernador Ricardo Gallardo. Según la legisladora del PT este nuevo tramo permitirá descongestionar la circulación y ofrecer más opciones de tránsito a los potosinos.

“Cada vía alterna que se construya representa una oportunidad más para mejorar el desplazamiento de quienes circulamos diariamente por la ciudad. Sin duda, es una buena noticia para todos los potosinos”, concluyó.

