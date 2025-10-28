Advierte Galindo sobre aumento de fiestas clandestinas

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, advirtió que las fiestas clandestinas se han vuelto un problema recurrente en la capital y que las autoridades municipales las están detectando y clausurando con regularidad.

Según el mandatario, hay eventos de este tipo "prácticamente cada ocho días" y se logra la identificación de entre dos o tres por fin de semana, muchos de ellos organizados en casas, terrenos o locales que se rentan con otro giro.

"Después de lo que sucedió con el Rich, yo hice un compromiso, que eso no se debería de repetir, y sí, no está pasando en lugares establecidos, está pasando en lugares clandestinos, que es más grave".

Galindo explicó que estos espacios representan un riesgo mayor que los establecimientos formales porque suelen operar sin permisos ni condiciones mínimas: no cuentan con baños, esquema de seguridad, autorización de Protección Civil, ni control en las entradas para menores, además de la incertidumbre sobre el tipo de alcohol que se vende.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la detección, la administración apuesta por la ciberpolicía: monitorean redes sociales y plataformas donde se difunden invitaciones y así alertan a las demás áreas para arribar antes de que comience la venta o consumo de alcohol.

Finalmente, lanzó dos llamados: a quienes rentan sus espacios para que verifiquen quién los contrata y el fin del evento; y a los padres de familia para que supervisen a sus hijos, especialmente menores de 18 años, y controlen horarios de regreso, pues muchas fiestas se prolongan hasta la madrugada.