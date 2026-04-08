Advierten clausura de Plaza San Luis por incumplir medidas de seguridad

De mantenerse la negativa de acatar las disposiciones en la materia, se procedería a clausurar la plaza San Luis, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).Advirtió que la medida administrativa podría aplicarse, hasta en tanto no cumpla con las condiciones de seguridad para los consumidores, es decir, entregar una memoria de cálculo, dictámenes estructurales y eléctrico, salidas de emergencia y su señalización, así como capacitaciones en primeros auxilios.

En entrevista, contextualizó que la particular acumula dos sellos de clausura, una por el desprendimiento del techo y otra por la ruptura de una ventana de vidrio, irregularidades ya solventadas, sin embargo, mantienen incumplimiento de documentación en las demás obligaciones.

Refirió que, de acuerdo con la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, los establecimientos cuentan con cinco días hábiles para subsanar las irregularidades y en caso de no tramitar una prórroga, procedería la clausura.

Por toda la serie de desatenciones y falta de compromiso para atender las observaciones, el funcionario estatal consideró que la administración del complejo comercial, ubicado al poniente de la capital, ha sido negligente.

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