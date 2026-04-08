logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡QUÉ BIEN LA PASAN!

Fotogalería

¡QUÉ BIEN LA PASAN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten clausura de Plaza San Luis por incumplir medidas de seguridad

Mauricio Ordaz señala que plaza San Luis tiene dos sellos de clausura y falta documentación para operar.

Por Rubén Pacheco

Abril 08, 2026 12:56 p.m.
A
Advierten clausura de Plaza San Luis por incumplir medidas de seguridad

De mantenerse la negativa de acatar las disposiciones en la materia, se procedería a clausurar la plaza San Luis, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).Advirtió que la medida administrativa podría aplicarse, hasta en tanto no cumpla con las condiciones de seguridad para los consumidores, es decir, entregar una memoria de cálculo, dictámenes estructurales y eléctrico, salidas de emergencia y su señalización, así como capacitaciones en primeros auxilios.

En entrevista, contextualizó que la particular acumula dos sellos de clausura, una por el desprendimiento del techo y otra por la ruptura de una ventana de vidrio, irregularidades ya solventadas, sin embargo, mantienen incumplimiento de documentación en las demás obligaciones.

Refirió que, de acuerdo con la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, los establecimientos cuentan con cinco días hábiles para subsanar las irregularidades y en caso de no tramitar una prórroga, procedería la clausura.

Por toda la serie de desatenciones y falta de compromiso para atender las observaciones, el funcionario estatal consideró que la administración del complejo comercial, ubicado al poniente de la capital, ha sido negligente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Saldo blanco en Semana Santa; refuerzan vigilancia

Operativo se mantiene en Centro Histórico y eventos masivos


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protección Civil detecta irregularidades en tanques de gas en FENAE
Protección Civil detecta irregularidades en tanques de gas en FENAE

Protección Civil detecta irregularidades en tanques de gas en FENAE

SLP

Flor Martínez

Se inspeccionaron plantas de luz diésel para garantizar seguridad en el área de juegos mecánicos.

Adjudicación directa domina en municipios; IFSE advierte omisiones
Adjudicación directa domina en municipios; IFSE advierte omisiones

Adjudicación directa domina en municipios; IFSE advierte omisiones

SLP

Pulso Online

IFSE advierte irregularidades y pide sanciones más severas

Advierten clausura de Plaza San Luis por incumplir medidas de seguridad
Advierten clausura de Plaza San Luis por incumplir medidas de seguridad

Advierten clausura de Plaza San Luis por incumplir medidas de seguridad

SLP

Rubén Pacheco

Mauricio Ordaz señala que plaza San Luis tiene dos sellos de clausura y falta documentación para operar.

CEDH sigue sin entregar informe de desapariciones en SLP
CEDH sigue sin entregar informe de desapariciones en SLP

CEDH sigue sin entregar informe de desapariciones en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Familias y activistas insisten en la búsqueda de desaparecidos pese a la falta de respuesta oficial.