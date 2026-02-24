Afectan gastos extraordinarios por fallas en acueducto de El Realito
Desde la última avería, el Ayuntamiento capitalino activó el operativo para distribuir agua en el sur y poniente
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que cada nueva falla en el sistema de la Presa El Realito coloca a la ciudad en una situación de crisis y obliga al organismo operador a mantener abiertos los contratos de pipas para garantizar el abasto en las colonias afectadas.
El edil explicó que, aunque el Ayuntamiento ya cuenta con un operativo de reacción bien organizado para distribuir agua mediante camiones cisterna, cada interrupción representa costos y gastos extraordinarios, debido a que las fallas ocurren de manera súbita y sin previo aviso. "No sabemos en qué momento va a pasar y nos obliga a tener un contrato abierto con el tema de pipas", señaló.
Galindo Ceballos detalló que, desde que se registró la más reciente avería, se activó de inmediato el operativo de pipas para abastecer a las zonas impactadas, principalmente en el sur y poniente de la capital. No obstante, reconoció que la falta de agua genera incomodidad entre la población, aunque dijo cada vez hay mayor comprensión de que se trata de una problemática ajena a la administración municipal.
Finalmente, el alcalde pidió paciencia a la ciudadanía y confió en que la reparación se realice en el menor tiempo posible.
Indicó que, por lo general, la compostura de las fallas en El Realito tarda entre seis y diez días, por lo que se espera que el suministro por red se restablezca a la brevedad en los hogares afectados.
Ruptura en acueducto de El Realito frena suministro a SLP
Interapas implementa pozos de reserva y apoyo con pipas para mitigar la suspensión del agua.
