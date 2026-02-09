logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Agreden a persona mayor durante robo en Hogares Ferrocarrileros (video)

Cámara vecinal captó el robo y la salvaje agresión

Por Redacción

Febrero 09, 2026 12:52 p.m.
A
Agreden a persona mayor durante robo en Hogares Ferrocarrileros (video)

Una persona presuntamente adulta mayor fue empujada de forma violenta y arrojada al suelo durante un robo a casa habitación, hecho que quedó grabado por una cámara de videovigilancia vecinal en la colonia Hogares Ferrocarrileros Primera Sección.

En el video se aprecia que, cuando los presuntos responsables se retiraban del domicilio, la persona intenta intervenir y uno de los sujetos la empuja con fuerza, provocando su caída, lo que constituye el momento de mayor violencia registrado en la grabación.

Las imágenes también muestran que cuatro sujetos forzaron la puerta del domicilio utilizando barras para ingresar al inmueble. Minutos después, se les observa salir cargando diversos objetos, sin que en ese momento haya presencia de autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los hechos ocurrieron entre las calles Árboles y Azucena, ubicación confirmada por vecinos del sector, quienes solicitaron mayor vigilancia y presencia policial ante la inseguridad en la zona.

LEA TAMBIÉN

Mueren jóvenes motociclistas en accidentes

Uno fue arrollado en carretera a Zacatecas y otro derrapó en la de Rioverde

Autoridades informaron que ya se realizan las indagatorias correspondientes para identificar y localizar a los presuntos responsables, y exhortaron a la ciudadanía a aportar información que ayude a su localización.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ayuntamiento rechaza propuesta contra corrupción
Ayuntamiento rechaza propuesta contra corrupción

Ayuntamiento rechaza propuesta contra corrupción

SLP

Rolando Morales

Ciudadanos Observando señaló falta de voluntad política para combatir la corrupción municipal

No hay denuncia contra Cambio de Ruta en la FGE
No hay denuncia contra Cambio de Ruta en la FGE

No hay denuncia contra Cambio de Ruta en la FGE

SLP

Rubén Pacheco

Agreden a persona mayor durante robo en Hogares Ferrocarrileros (video)
Agreden a persona mayor durante robo en Hogares Ferrocarrileros (video)

Agreden a persona mayor durante robo en Hogares Ferrocarrileros (video)

SLP

Redacción

Cámara vecinal captó el robo y la salvaje agresión

Mal planteada, propuesta de antidoping a candidatos: Guajardo
Mal planteada, propuesta de antidoping a candidatos: Guajardo

Mal planteada, propuesta de antidoping a candidatos: Guajardo

SLP

Samuel Moreno

La Corte ya determinó que no se puede obligar a las personas a someterse a exámenes de control y confianza, señaló