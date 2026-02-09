Agreden a persona mayor durante robo en Hogares Ferrocarrileros (video)

Una persona presuntamente adulta mayor fue empujada de forma violenta y arrojada al suelo durante un robo a casa habitación, hecho que quedó grabado por una cámara de videovigilancia vecinal en la colonia Hogares Ferrocarrileros Primera Sección.

En el video se aprecia que, cuando los presuntos responsables se retiraban del domicilio, la persona intenta intervenir y uno de los sujetos la empuja con fuerza, provocando su caída, lo que constituye el momento de mayor violencia registrado en la grabación.

Las imágenes también muestran que cuatro sujetos forzaron la puerta del domicilio utilizando barras para ingresar al inmueble. Minutos después, se les observa salir cargando diversos objetos, sin que en ese momento haya presencia de autoridades.

?? | Agreden a persona mayor durante robo en Hogares Ferrocarrileros

Los hechos ocurrieron entre las calles Árboles y Azucena, ubicación confirmada por vecinos del sector, quienes solicitaron mayor vigilancia y presencia policial ante la inseguridad en la zona.

Autoridades informaron que ya se realizan las indagatorias correspondientes para identificar y localizar a los presuntos responsables, y exhortaron a la ciudadanía a aportar información que ayude a su localización.