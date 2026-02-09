logo pulso
No hay denuncia contra Cambio de Ruta en la FGE

Por Rubén Pacheco

Febrero 09, 2026 12:55 p.m.
A
María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ninguna denuncia contra Cambio de Ruta A.C., a fin de obtener retribuciones económicas por la continua presentación de impugnaciones contra obras estatales, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sumándose a la advertencia de J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado para generar responsabilidades en contra de Cambio de Ruta A.C., el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, aseveró la semana pasada que se buscará "cobrar" a la organización los retrasos financieros generados en obras gubernamentales, derivado de las suspensiones generadas por los juicios promovidos en diferentes construcciones.

Cuestionada sobre si la FGE tiene la facultad para resolver la demanda que exige el mandatario estatal, la fiscal general refirió que habría que esperar cuál sería el punto toral de denuncia para determinar la actuación del Ministerio Público.

Aparte, Luis González Lozano, abogado y director general de la organización no gubernamental (ONG), informó que remitió un escrito a Gallardo Cardona, donde le argumentó que la presentación del juicio de amparo, no constituye una conducta ilícita.

"La estigmatización pública de personas defensoras de derechos humanos por parte de autoridades estatales contraviene el contenido y el espíritu del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, que obliga a las autoridades a prevenir, abstenerse y sancionar cualquier forma de intimidación, amenaza criminalización contra quienes defienden el medio ambiente", complementó.

