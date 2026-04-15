Agua sin tratar pone en riesgo a familias en SLP

Familias en la zona metropolitana de San Luis Potosí mantienen hábitos de consumo de agua que aumentan su exposición a contaminantes como flúor y arsénico, pese a los riesgos sanitarios asociados a estas sustancias. Un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) detectó que en numerosos hogares persiste el consumo directo de agua de la llave, su uso en la preparación de alimentos y la desinfección de productos sin tratamiento adecuado.

El hallazgo surge de más de mil 500 encuestas aplicadas en la zona metropolitana, donde se identificó que en una misma vivienda pueden coexistir hasta dos o tres de estas conductas de riesgo. La investigación, encabezada por la doctora Violeta Méndezcarlo Silva, profesora investigadora de la Facultad de Derecho e integrante del Grupo Universitario del Agua (GUA), se enfocó en medir el nivel de información y la cultura de consumo hídrico entre la población.

Además de los problemas en la calidad del recurso, el estudio evidenció que la desinformación sigue siendo uno de los principales factores que sostienen estas prácticas. Entre las creencias más extendidas figura la idea de que hervir el agua o utilizar filtros domésticos basta para eliminar contaminantes, aunque estos métodos no resultan eficaces frente al flúor y el arsénico, lo que genera una falsa sensación de seguridad en las decisiones cotidianas dentro del hogar.

A partir del levantamiento de información, el equipo investigador logró ubicar colonias con mayor exposición y menor conocimiento sobre los riesgos sanitarios, zonas donde consideró urgente intervenir para modificar hábitos de consumo y fortalecer la cultura del agua. El análisis también incluyó la percepción social del riesgo y la manera en que la población normaliza prácticas potencialmente dañinas, especialmente en sectores vulnerables.

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El hallazgo exhibe que el acceso al agua en San Luis Potosí no solo sigue marcado por problemas de calidad, sino por una cultura de consumo atravesada por la desinformación, donde hábitos cotidianos pueden convertirse en un factor silencioso de riesgo para la salud pública. Los resultados del estudio apuntan a la necesidad de acciones comunitarias, ajustes normativos y estrategias de intervención estatal y multidisciplinaria para frenar estas conductas en las zonas con mayor vulnerabilidad.