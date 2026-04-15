Cabildo avala radar geológico de la UASLP para el Saucito

En la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí se aprobó por unanimidad la celebración de un contrato de comodato con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el uso del equipo denominado Radar de Penetración Terrestre (RPT), con el objetivo de realizar estudios geológicos en el municipio.

La propuesta, presentada por el alcalde, establece la colaboración con la institución académica para generar conocimiento a través de estudios geológicos y gravimétricos que beneficien a la población. Estas investigaciones complementarán trabajos previos realizados por el Instituto de Geología de la universidad, particularmente en torno a posibles fallas en el subsuelo.

El uso de esta tecnología se perfila como una herramienta clave para respaldar proyectos de obra pública, especialmente en la zona de El Saucito, donde se contempla intervenir la avenida Fray Diego de la Magdalena mediante el paso a desnivel. Con ello, se busca contar con información técnica más precisa antes de ejecutar trabajos de infraestructura.

En este contexto, recientemente la investigadora del Instituto de Geología e integrante del Grupo Universitario del Agua (GUA), Sonia Torres Rivera, advirtió que estudios iniciales han detectado una falla geológica secundaria que atraviesa El Saucito, lo que incrementa su vulnerabilidad. Además, explicó que el suelo de tipo limoarcilloso con alta concentración de agua es inestable, por lo que vibraciones derivadas de obras podrían agravar hundimientos y asentamientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que estas afectaciones ya son visibles en la parroquia de la zona, donde se observan fracturas en muros, separación de canteras y reacomodos estructurales.

El comodato tendrá vigencia hasta el último día de junio del próximo año. Tras la votación económica en Cabildo, el acuerdo fue aprobado sin votos en contra ni abstenciones.

Asimismo, se instruyó a la Primera Sindicatura para llevar a cabo los trámites necesarios para formalizar el contrato en los términos establecidos, con sustento en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.