Ahora se satura avenida Juárez y Circuito Potosí

Los nuevos usuarios de la Vía Alterna se encontraron con un nuevo reto. Hace algunos días era una vialidad fantasma, pero ahora, durante las horas pico, el colapso del tráfico que se hallaban en el Distribuidor Juárez, se trasladó al crucero del bulevar Antonio Rocha Cordero con la avenida Juárez.

El semáforo de la vialidad de desahogo, da lugar a muy largas filas del tráfico procedente de la Zona Industrial.

Conductores de vehículo se quejaron de que los cientos de carros que coinciden en la ruta, llegan a un embudo, porque los carriles de la Avenida Juárez quedan estrechos y en un tramo kilométrico, los automovilistas deben circular entre uno y dos carriles por cuerpo de circulación vehicular.

Poco a poco, los automovilistas se van dando cuenta por dónde ingresar a la Vía Alterna, pero van creciendo en número y frecuencia de paso, y van acumulando filas cada vez más largas.

La longitud de las primeras filas es visible desde el puente vehicular “avenida Juárez” del Circuito Potosí. Los automovilistas descienden por los carriles centrales de la Vía Alterna hacia el cruce del semáforo, en tanto por las laterales se resuelve el tránsito local, para los muy pocos edificios que se localizan a los lados.

Por ahora, la recién inaugurada Vía Alterna conecta el lado sur de la capital potosina con el Eje 122 de la Zona Industrial, pero los vecinos de la zona norte aún encuentran más cerca las salidas por el distribuidor Acceso Norte, el anillo periférico oriente y el Distribuidor Juárez.