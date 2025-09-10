ENRIQUE BARRIOS SE PRESENTÓ CON LA OSSLP

Inició en el Teatro de la Paz el ciclo de conciertos para definir al próximo director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP). El primero en presentarse fue el maestro Enrique Barrios González, quien dirigió a la agrupación en un programa que reunió obras de Beethoven, Schubert, Prokofiev, Shostakóvich, Bartók y Julián Carrillo.

La velada del pasado 5 de septiembre incluyó la participación del pianista José María Espinosa. La participación de Barrios González permitió mostrar su estilo frente a la OSSLP y su capacidad de diálogo con la agrupación. Bajo su batuta, el repertorio transitó entre distintos periodos y estilos, ofreciendo al público una lectura clara y precisa de cada obra.

Enrique Barrios González nació en México y cuenta con formación en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Normal de Música de París y la Escuela Pierre Monteux. Su trayectoria supera los 35 años de actividad continua en la música y lo ha llevado a dirigir más de cien orquestas en 23 países. En México ha sido director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y de la Sinfónica de Aguascalientes, además de colaborar con instituciones como la Ópera de Bellas Artes y el Ballet Nacional de México.

Han sido director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y mantiene una labor docente en instituciones como el Conservatorio Nacional de Música. Su carrera lo ha vinculado con solistas de reconocimiento internacional y con proyectos de formación de jóvenes músicos.

Con su participación en San Luis Potosí, Barrios González se perfila como uno de los candidatos al frente de la OSSLP, que continuará este proceso el próximo 12 de septiembre con la presentación de Rodrigo Sierra Moncayo.