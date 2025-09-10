“No hay conflictos, ni fracturas en Morena”

El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, aseguró que su grupo parlamentario se mantiene sin fracturas, a pesar de las diferencias propias del debate legislativo. Según el legislador, la bancada ha liderado activamente las iniciativas de la Cuarta Transformación y mantiene una comunicación constante con la ciudadanía, lo que refleja un grupo consolidado y comprometido con sus principios ideológicos.

Arreola destacó que, aunque algunos diputados mantienen cercanía con el gobierno estatal y otros tienen perspectivas diferentes, esto no ha generado conflictos. Explicó que en Morena es común el intercambio de ideas y el debate interno, lo que permite resolver las diferencias mediante el diálogo y la discusión jurídica de

las iniciativas.

“No hay ningún conflicto, al contrario. El coordinador parlamentario y nuestra presidenta, Rita, tienen todo nuestro respaldo, reconocimiento y son nuestras guías y coordinaciones políticamente. El trabajo legislativo es intenso, a veces no se cuadran las agendas, pero todo está perfectamente bien”, afirmó Arreola Mallol.

Señaló que la diversidad de opiniones ha fortalecido la elaboración de propuestas, como la Ley Orgánica, buscando que San Luis Potosí cuente con un marco normativo sólido y funcional.

El legislador morenista subrayó sobre la unidad del grupo, la cual no depende de la coincidencia en todas las agendas, sino del compromiso con la bancada y sus coordinaciones, así como de la disposición a alcanzar consensos. Además, aseguró que esta dinámica interna fortalece al partido de cara a los procesos electorales, especialmente hacia 2027, consolidando a Morena como un grupo parlamentario activo y estratégico dentro del Congreso del Estado.

“Cualquier diferencia la solucionamos dialogando, debatiendo de manera fuerte y seria. Aquí no se simula; tenemos perspectivas distintas y presentamos iniciativas diferentes, pero esto enriquece el trabajo y fortalece el consenso”, concluyó.