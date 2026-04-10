Aire tóxico tras incendio en Zona Industrial: experto UASLP

Aun después de haber sido controlado, el incendio registrado el pasado miércoles 8 de abril en la empresa Polímeros Nacionales, en la Zona Industrial, continúa dejando secuelas ambientales y posibles afectaciones a la salud de la población, advirtió el Dr. Rolegio Flores Ramírez, investigador por México del Ciacyt de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El especialista subrayó que uno de los principales riesgos tras este tipo de siniestros radica en la permanencia de contaminantes en el ambiente, incluso horas después de haber sido sofocado el fuego. Explicó que durante el evento se liberaron compuestos químicos y partículas que alcanzaron concentraciones no aptas para la salud humana, entre ellos ozono y material particulado PM2.5 y PM10, los cuales se mantuvieron presentes en distintos puntos de la zona metropolitana.

Precisó que estos registros fueron detectados a través de la red de monitoreo ambiental THAM, operada por su equipo de investigación, la cual permitió identificar concentraciones elevadas durante el desarrollo del incendio y en las horas posteriores. Detalló que estas condiciones se registraron principalmente en Villa de Pozos, la propia Zona Industrial y el sector de Satélite, donde estaciones de monitoreo detectaron niveles elevados durante la noche posterior al siniestro.

Aunque hacia el mediodía del día siguiente se observó una disminución de estos contaminantes, Flores Ramírez advirtió que las secuelas no desaparecen de inmediato y pueden manifestarse en la salud de la población.

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En este sentido, explicó que las afectaciones pueden presentarse tanto de forma aguda como crónica. En el corto plazo, personas vulnerables —como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares— pueden experimentar crisis asmáticas u otras complicaciones. A largo plazo, la exposición recurrente a este tipo de contaminantes podría derivar en enfermedades pulmonares, cardiovasculares e incluso cáncer.

El investigador alertó además sobre la recurrencia de este tipo de eventos en San Luis Potosí, al señalar que en lo que va del año se han registrado al menos cuatro o cinco incendios relevantes, algunos relacionados con materiales peligrosos como baterías de litio y plásticos, los cuales generan compuestos altamente tóxicos cuya composición exacta no siempre puede ser determinada por falta de capacidad técnica.

Ante este panorama, consideró urgente reforzar la vigilancia ambiental sobre las más de 600 empresas asentadas en la Zona Industrial, así como implementar protocolos eficaces de prevención, atención y comunicación de riesgos. Lamentó que la falta de información oportuna haya obligado a instituciones académicas a difundir recomendaciones por medios alternativos para proteger a la población.

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Finalmente, recomendó a la ciudadanía evitar actividades al aire libre durante este tipo de contingencias, resguardarse en espacios cerrados y consultar fuentes oficiales o plataformas universitarias que reportan la calidad del aire en tiempo real, especialmente en el caso de personas con mayor susceptibilidad a los efectos de la contaminación.