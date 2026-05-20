Al menos 7 pozos de Interapas fallan en el mes de mayo

Durante mayo de 2026, al menos siete pozos operados por el organismo Interapas, han registrado fallas mecánicas o interrupciones en su funcionamiento, situación que ha provocado afectaciones en el suministro de agua potable en colonias de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con desperfectos en equipos de bombeo, lo que obligó a suspender temporalmente la operación de los pozos mientras se realizaban trabajos de reparación.

El primer caso del mes ocurrió en el pozo Praderas del Maurel, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, que salió de operación el 4 de mayo y reanudó servicio el 7 de mayo. Las colonias afectadas fueron Herradura, Polvorín, Azaleas, San Francisco, Maurel, Hacienda Las Margaritas, Real Providencia, La Lomita III, Providencia, Arcos de San Pedro, La Loma, La Lomita, La Lomita Segunda Sección, Quintas de Don Roberto, Cerrada del Bosque, Arcano, Privada Los Agaves y San Roberto.

Posteriormente, el pozo Valle de Santiago reanudó operaciones el 8 de mayo tras presentar fallas, afectando a vecinos de Huerta Real, Las Norias, Bugambilias, Tequisquiapan, La Victoria, Llamaradas, Zacatecas y Valle Santiago. Ese mismo 8 de mayo quedó fuera de servicio el pozo Hogares Ferrocarrileros I, en Soledad de Graciano Sánchez, generando afectaciones en Hogares Ferrocarrileros I, Polvorín, además de baja presión en Azaleas y Bugambilias.

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El 12 de mayo se reportó la suspensión del pozo Hogares Ferrocarrileros II, también en Soledad, afectando a habitantes de San Antonio, Hogares Ferrocarrileros II, Hogares Ferrocarrileros III, Santa Clara y Puente Real.

Un día después, el 13 de mayo, el pozo Ponciano Arriaga II dejó de operar por fallas en el sistema de bombeo y retomó actividades el 14 de mayo. Las colonias afectadas fueron Plan Ponciano Arriaga, Cerradas de Santiago, Del Río, Rancho de la Cruz, Villas del Sauzalito y Lucio Cabañas. El 15 de mayo salió de operación el pozo Mayamil II, lo que provocó problemas de suministro en las colonias Sol, Mayamil, Providencia, Jardines de Oriente y Hermenegildo J. Aldana.

La falla más reciente ocurrió el 18 de mayo en el pozo Lomas del Mezquital, afectando a Rural Atlas, Lomas del Mezquital, Mineros Fannayer, Valle del Tecnológico, Tecnológico, Lomas del Camino, Lomas del Río, Edificios Naranjos, Industrial Aviación Tercera Sección, Torres de México y Jacarandas. Interapas informó además que este último pozo ya había presentado una avería previa el 29 de abril de 2026, misma que había sido reparada antes de la nueva interrupción registrada este mes.