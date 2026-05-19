EEUU pone en cuarentena a dos pasajeros de crucero por hantavirus

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Autoridades de salud de Estados Unidos informaron el martes que emitieron órdenes de cuarentena para dos pasajeros del crucero que está en el centro de un brote de hantavirus; ambas personas se encuentran ahora en un hospital de Nebraska.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalaron en un comunicado que las órdenes fueron firmadas por el director interino de la agencia, el doctor Jay Bhattacharya.

Los pasajeros puestos en cuarentena forman parte de las 18 personas que iban a bordo del crucero y que ahora están siendo evaluadas en una unidad especial del Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. A los otros 16 pasajeros se les ha pedido que permanezcan en el centro hasta el 31 de mayo, según los CDC.

La cuarentena separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si enferman. Es una medida inusual, y en el comunicado de los CDC no quedó claro por qué solo a 2 de los 18 pasajeros se les ordenó cuarentena.

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La Organización Mundial de la Salud indicó el miércoles que se han reportado un total de 11 casos de hantavirus vinculados al crucero, incluidos tres fallecimientos. Ocho casos han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio.

Los hantavirus suelen propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores. Pero el hantavirus que ha causado el brote actual, llamado virus de los Andes, podría ser capaz de transmitirse entre personas en casos poco frecuentes. El riesgo para el público en general por el brote del crucero es bajo, según funcionarios de salud pública.