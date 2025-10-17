logo pulso
Alcalde de Soledad presentará propuesta para delegado de Interapas

Será presentada en la próxima Junta de Gobierno del organismo

Por Flor Martínez

Octubre 17, 2025 02:34 p.m.
A
El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que el gobierno municipal ya cuenta con una propuesta para ocupar el cargo de la delegación del Interapas, la cual, será presentada en la próxima Junta de Gobierno del Interapas.

Aunque no mencionó un nombre, el edil aseguró que es una persona preparada y con conocimiento en temas de agua potable.

"Es una persona que conoce el tema del agua. Es una persona que sabe de la problemática en Soledad y ya tiene experiencia en el tema del agua y que vamos a llevar al Interapas", afirmó.

Refirió que tras la vacante que dejó el delegado, Daniel Gámez, quien se integró al Poder Judicial del Estado, desde la alcaldía se encuentran al pendiente de la designación del nuevo delegado en Soledad.

Por otro lado, refirió que el Ayuntamiento continúa atendiendo reportes de colapsos de drenaje en distintas colonias, aunque estos trabajos no sean competencia directa del municipio. 

"Estuvimos en Villa Foresta, Villas del Potosí, San Francisco y Praderas del Maurel, atendiendo drenajes colapsados", agregó.

