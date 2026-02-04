logo pulso
"Alcaldías no deben poner en riesgo estatus de Pueblos Mágicos"

La Sectur advirtió sobre la importancia de atender las deficiencias para evitar la pérdida de reconocimiento

Por Rubén Pacheco

Febrero 04, 2026 11:23 a.m.
A
El estado siempre ha brindado apoyo financiero a los Pueblos Mágicos, por lo tanto, es momento "que ellos hagan su parte" ante la posibilidad de perder dicha declaratoria federal, declaró el gobernador José Ricardo Gallardo.

Dijo lo anterior, luego que Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), reveló que los Pueblos Mágicos podrían dejar de tener tal reconocimiento, por desatenciones en materia de hotelería, capacitación de prestadores de servicios y regulación del comercio informal.

En entrevista, Gallardo Cardona urgió a que las alcaldías asuman su responsabilidad y trabajen en mejorar las condiciones de infraestructura, porque San Luis Potosí no puede perder tales atractivos turísticos.

Al igual que la Sectur, el mandatario estatal recriminó que las presidencias municipales dejaron de atender servicios básicos y mantenimiento de las entradas y la vía pública.

"La Secretaría de Turismo va a entablar ya plática directamente con todos los Pueblos Mágicos, que traten de atenderlos, los cuiden; que no se decaiga. Servicios tan básicos como la basura que ha decaído mucho", comentó.

