Alerta CEPC por tormentas en la Zona Huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por tormentas en la Zona Huasteca, así como lluvias puntuales a partir de la tarde en el resto del estado.

Indicó que también se prevén temperaturas máximas de hasta 36 grados en la Huasteca.

EL PRONÓSTICO COMPLETO:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

RECOMENDACIONES:

- Mantén a la mano tu mochila de emergencia en la que incluyas documentos importantes.

- En el hogar con viento asegura ventanas y evita colocar objetos en los techos.

- Precaución ante el riesgo de bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, deslaves.

- Evita cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos, arroyos, bajadas de agua.

- Tener precaución por posibles derrumbes, deslaves, caída de árboles.