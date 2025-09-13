Alerta CEPC por tormentas en la Zona Huasteca
También se prevén lluvias puntuales a partir de la tarde del sábado en el resto del estado
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por tormentas en la Zona Huasteca, así como lluvias puntuales a partir de la tarde en el resto del estado.
Indicó que también se prevén temperaturas máximas de hasta 36 grados en la Huasteca.
EL PRONÓSTICO COMPLETO:
RECOMENDACIONES:
- Mantén a la mano tu mochila de emergencia en la que incluyas documentos importantes.
- En el hogar con viento asegura ventanas y evita colocar objetos en los techos.
- Precaución ante el riesgo de bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, deslaves.
- Evita cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos, arroyos, bajadas de agua.
- Tener precaución por posibles derrumbes, deslaves, caída de árboles.
