logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Fotogalería

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alerta CEPC por tormentas en la Zona Huasteca

También se prevén lluvias puntuales a partir de la tarde del sábado en el resto del estado

Por PULSO

Septiembre 13, 2025 12:04 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por tormentas en la Zona Huasteca, así como lluvias puntuales a partir de la tarde en el resto del estado.

Indicó que también se prevén temperaturas máximas de hasta 36 grados en la Huasteca.

EL PRONÓSTICO COMPLETO:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 

RECOMENDACIONES:

- Mantén a la mano tu mochila de emergencia en la que incluyas documentos importantes.

- En el hogar con viento asegura ventanas y evita colocar objetos en los techos.

- Precaución ante el riesgo de bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, deslaves.

- Evita cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos, arroyos, bajadas de agua.

- Tener precaución por posibles derrumbes, deslaves, caída de árboles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alerta CEPC por tormentas en la Zona Huasteca
Alerta CEPC por tormentas en la Zona Huasteca

Alerta CEPC por tormentas en la Zona Huasteca

SLP

PULSO

También se prevén lluvias puntuales a partir de la tarde del sábado en el resto del estado

Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC
Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC

Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC

SLP

Rolando Morales

"Haremos una oferta de pagos para cumplir con sentencia", explicó el alcalde

Rechaza Ceepac desvío de recursos de elección judicial
Rechaza Ceepac desvío de recursos de elección judicial

Rechaza Ceepac desvío de recursos de elección judicial

SLP

Ana Paula Vázquez

Respondió a los dichos de la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal

TEESLP aún tiene pendientes de la elección judicial
TEESLP aún tiene pendientes de la elección judicial

TEESLP aún tiene pendientes de la elección judicial

SLP

Ana Paula Vázquez

Deben resolverse antes de que el Ceepac entregue las constancias de mayoría, dice Denisse Porras