Gráfico | Regresarán lluvias a las cuatro zonas de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para el estado de San Luis Potosí este martes.

Señaló que hay bancos de niebla, principalmente en sierras y probabilidad de lluvias moderadas con tormentas puntuales, principalmente a partir de la tarde en zona Huasteca y Zona Media. Además, se prevén lluvias puntuales en zona Centro y Altiplano.

Temperaturas máximas de 25° se registrarán en Zona Centro y de 35° en Zona Huasteca, así como temperaturas mínimas de 9° en Zona Centro.

