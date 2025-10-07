Gráfico | Regresarán lluvias a las cuatro zonas de SLP
Temperaturas máximas de 25° se registrarán en Zona Centro y de 35° en Zona Huasteca
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para el estado de San Luis Potosí este martes.
Señaló que hay bancos de niebla, principalmente en sierras y probabilidad de lluvias moderadas con tormentas puntuales, principalmente a partir de la tarde en zona Huasteca y Zona Media. Además, se prevén lluvias puntuales en zona Centro y Altiplano.
Temperaturas máximas de 25° se registrarán en Zona Centro y de 35° en Zona Huasteca, así como temperaturas mínimas de 9° en Zona Centro.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Gráfico | Regresarán lluvias a las cuatro zonas de SLP
Pulso Online
Temperaturas máximas de 25° se registrarán en Zona Centro y de 35° en Zona Huasteca
Avanza acuerdo entre la UASLP y gobierno para saldar compromisos financieros
Redacción
El convenio garantiza la continuidad de las actividades académicas y de investigación en 2025
Prevén lluvias y bajas temperaturas en San Luis Potosí; emiten recomendaciones preventivas
Redacción
Protección Civil advierte por lluvias intensas, descenso de temperatura y riesgo de deslaves en distintas regiones del estado