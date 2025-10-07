logo pulso
Gráfico | Regresarán lluvias a las cuatro zonas de SLP

Temperaturas máximas de 25° se registrarán en Zona Centro y de 35° en Zona Huasteca

Por Pulso Online

Octubre 07, 2025 10:48 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para el estado de San Luis Potosí este martes. 

Señaló que hay bancos de niebla, principalmente en sierras y probabilidad de lluvias moderadas con tormentas puntuales, principalmente a partir de la tarde en zona Huasteca y Zona Media. Además, se prevén lluvias puntuales en zona Centro y Altiplano.

Temperaturas máximas de 25° se registrarán en Zona Centro y de 35° en Zona Huasteca, así como temperaturas mínimas de 9° en Zona Centro.

