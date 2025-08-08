Alertan emergencia por violencia sexual infantil en SLP
Red Libres exige acciones y denuncia impunidad.
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí constituye una emergencia de derechos humanos, advirtieron más de 25 organizaciones y colectivas que integran la Red Libres, una iniciativa ciudadana creada para exigir acciones efectivas frente a un problema que, aseguran, se mantiene silenciado y en la impunidad.
La red, presentada este jueves, agrupa a activistas, familias, comunidades, especialistas y defensoras de derechos humanos que trabajan desde ámbitos jurídicos, educativos, comunitarios y de salud en la atención a sobrevivientes de violencia sexual y en la promoción de la educación sexual integral.
Entre sus integrantes hay colectivos que acompañan directamente a infancias indígenas, rurales y urbanas en contextos de alta vulnerabilidad. Las integrantes de la Red Libres señalaron que las respuestas institucionales han sido insuficientes para atender la magnitud del problema.
Citaron datos del diagnóstico de World Vision México (2021), que revelan que:
3 de cada 4 niñas y adolescentes consideran su hogar un espacio violento.
1 de cada 4 personas jóvenes de entre 18 y 29 años vivió violencia sexual durante su infancia o adolescencia.
Casi el 40 % de las mujeres fueron obligadas a casarse o unirse antes de los 18 años.
