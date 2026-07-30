Alertan por extorsiones de lavacoches en Soledad

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Automovilistas que acudieron al principal centro comercial de la cabecera municipal de Soledad, en la carretera a Matehuala y calle Blas Escontría, denunciaron un esquema de extorsión por parte de los lavacoches que ahí operan, los cuales acuerdan con los clientes un precio por el servicio de limpieza simple, pero al final cobran cantidades muy elevadas por la aplicación de productos "especiales" que el cliente no solicitó.

En un caso, un servicio de lavado de 150 pesos se convirtió en un cobro de dos mil pesos por la supuesta aplicación de un producto extra para pulir la carrocería, y cuando el cliente reclamó que sólo había pedido la lavada simple, varios lavacoches se acercaron y le "echaron montón" para intimidarlo y obligarlo a pagar.

Este tipo de prácticas, de acuerdo con quejas de varios ciudadanos, ya se ha generalizado en esta plaza comercial y en otras no solo de Soledad, sino de toda la zona metropolitana, pues hay reportes de situaciones similares en centro comerciales del norte, oriente y sur de la ciudad.

Estos lavacoches, al parecer, operan con cierto nivel de impunidad porque son tolerados por las administraciones de las plazas comerciales. El cliente no tiene a quién reclamarle los abusos que se cometen y no halla otra salida que pagar lo que le piden. Hasta el momento, la única protección a disposición de las y los automovilistas es negarse, desde el inicio, a contratar los servicios de estos lavacoches con vocación de extorsionadores.

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