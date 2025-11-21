Alertan por posible "huachicoleo" de agua en la Zona Metropolitana

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, advirtió sobre prácticas de "huachicoleo" de agua en la Zona Metropolitana, derivadas del uso irregular de pozos privados para vender el líquido a través de pipas, situación que calificó como un delito que debe investigarse y sancionarse.

Al ser cuestionado sobre la reciente suspensión de pozos en Soledad de Graciano Sánchez, explicó que el caso forma parte de una investigación conjunta entre Interapas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras instancias federales. Aunque aún no se identifican responsables, señaló que el tema deberá formalizarse ante el Ministerio Público.

Galindo precisó que no existen pozos clandestinos, ya que toda perforación requiere autorización federal; el problema, dijo, surge cuando concesiones privadas —como las de hospitales, hoteles o escuelas— permiten la entrada de pipas para vender agua. "Eso es huachicoleo. Ese delito no me corresponde perseguirlo a mí, porque se comete contra un privado", afirmó.

Indicó que el robo de agua que sí compete al municipio ocurre cuando el líquido se extrae de pozos públicos para venderlo de manera irregular. Por ello, aseguró, Interapas recibió instrucciones para reforzar la vigilancia, pues estas prácticas podrían repetirse en otras fuentes de abastecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es robo de agua, es un delito y lo vamos a perseguir", sostuvo el alcalde, quien reiteró que la investigación continúa y se informará una vez que esté completamente integrada.