No hay una crisis de agua, dice Galindo Ceballos

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la ciudad no enfrenta una crisis de agua, pese a la percepción pública generada por fallas recientes en algunos pozos operados por Interapas. Señaló que la situación actual dista de episodios críticos como los vividos en 2023, y que hoy la red trabaja prácticamente en condiciones normales.

Galindo explicó que las fallas intermitentes en pozos no representan un fenómeno nuevo, sino parte de una dinámica que se ha repetido durante “los últimos 10 o 15 años”, debido a equipos con décadas de operación y a contingencias como fallas eléctricas o descomposturas.

El edil detalló que, de los 160 pozos que integran la red, 155 se encuentran activos, y aseguró que nunca han tenido más de tres pozos fuera de servicio al mismo tiempo. Actualmente, únicamente el pozo del Palmar, en la zona de Pozos, permanece detenido, aunque se prevé que retome operaciones el viernes 21 de noviembre. Mientras se realizan los trabajos, se activó un operativo de pipas como medida de respaldo.

Aunque reconoció que existe una percepción social de desabasto, el alcalde Galindo afirmó que la red se encuentra estable.

Como ejemplo, mencionó que durante el día no recibió en su teléfono que mantiene abierto para peticiones directas de la ciudadanía.

Galindo pidió a los medios de comunicación difundir información precisa sobre el estado del sistema hidráulico. Recalcó que no se vive un escenario de emergencia; “no hay en San Luis una crisis de agua como la del 23. El 98% de los pozos opera con normalidad, los filtros funcionan, los tres pozos nuevos que alimentan filtros están trabajando, lo mismo que los pozos de Soledad”, concluyó.